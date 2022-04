Grote lijst multiplayergames van Ubisoft nu uit de lucht

Rijtje aan Nintendo-games geraakt door deze verandering.

Ubisoft heeft een grote lijst uitgebracht met daarin vele games op verschillende platformen die nu geen online multiplayer meer ondersteunen. Offline zijn de spellen natuurlijk nog wel te spelen. Naast online multiplayer heeft dit voor verscheidene games ook effect op andere onderdelen van de games. Zo zullen bijvoorbeeld games met in-game nieuws en player statistieken die niet meer tonen. Verder is ULC (unlockable content) ook uitgezet en kun je in bepaalde games dus dit soort maps en skins niet meer vrijspelen.

Voor Nintendo-games vallen sommige van deze veranderingen wat mee. Het zal vooral een impact hebben op de online multiplayer. Hieronder een lijst van de betreffende Nintendo-titels die worden geraakt met deze verandering.

Gametitel Platform ESPN Sport Connections Wii U Just Dance 3 Kids Wii | Wii U Just Dance 4 Wii U Just Dance 2014 Wii | Wii U Just Dance 2015 Wii | Wii U Just Dance 2016 Wii Just Dance 2017 Wii Just Dance 2018 Wii Just Dance Disney Party Wii Marvel Avengers: Battle for Earth Wii U Rabbids Go Home Wii Rabbids Land Wii U Rabbids Travel in Time Wii Rainbow Six Lockdown Nintendo GameCube Splinter Cell: Blacklist Wii U You Shape Fitness Evolved 2013 Wii U

Zit er een game tussen die je nog speelde, of valt het allemaal wel mee? Opvallend is misschien wel dat Rainbow Six Lockdown zo lang online support heeft gehouden.

Bron: Ubisoft