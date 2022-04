GameFreak introduceert een optionele vierdaagse werkweek

Speciaal voor medewerkers met kinderen en gezinnen

GameFreak, heeft de afgelopen maanden met de remakes van Diamond en Pearl en het in januari verschenen Pokémon Legends Arceus maar liefst drie Pokémon games uitgebracht. En in november ontvangen we er met Pokémon Scarlet en Pokémon Violet nog twee. Met zoveel games in zo’n korte tijd zou je denken dat ze overuren draaien. Waar het bedrijf nu mee komt lijkt echter het tegendeel te bevestigen. GameFreak heeft vandaag namelijk aangekondigd dat ze een optionele vierdaagse werkweek introduceren. Deze optie is vooral bedoeld voor fulltime medewerkers met kinderen van (of onder) de basisschoolleeftijd. Of voor hen die voor andere familieleden zorgen. Medewerkers kunnen maandelijks kiezen voor een werkweek van 32 of van 40 uur. Hiermee wil het bedrijf hun flexibiliteit verbeteren. Deze verkorte werkweek gaat wel gepaard met een gekort salaris. De 32 uur durende werkweek zal leiden tot 80% van het “normale” salaris.