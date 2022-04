EPOS geeft je meer keuze voor de H3PRO Hybrid

De superluxe headset heeft nieuwe kleurtjes gekregen.

EPOS is relatief nieuw in de Nederlandse markt en focust vooral op de premiumsegmenten van de markt. En dit doen ze goed, mede ook door samenwerkingen in esports, maar ook door de hoge kwaliteit. Zo beoordeelden wij het goedkopere broertje van de H3PRO Hybrid, de H3 Hybrid, met een 8.

Deze duurdere variant biedt een hogere audiokwaliteit en heeft ook Active Noise Cancellation (ANC) ingebouwd. De headset heeft een batterijduur van maximaal 30 uur (afhankelijk van het volume en ANC). Bovendien kan die zowel draadloos als bedraad met een USB-kabel of 3.5mm kabel aangesloten worden waardoor die dus ook geschikt is voor gebruik met de Switch.

Deze headset was dus ook al even beschikbaar in het zwart, maar sinds vandaag ook te koop in de Ghost White en Racing Green kleuropties. De headsets zijn te bestellen bij sommige winkels of via de website van EPOS voor een prijs van €279,-.