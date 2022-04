Dit zijn de winnaars van het Pokémon Europe International Championship 2022

Afgelopen weekend zijn er nieuwe Pokémon Champions gekroond in Frankfurt.

Afgelopen weekend was er een groot internationaal toernooi van Pokémon in Frankfurt. In deze paar dagen gingen spelers de strijd aan op verschillende onderdelen. De enige huidge game die ontbrak was Pokémon Unite. Niet alleen kregen winnaars de titel voor International Champion. Ook kregen ze een geldprijs en een plekje voor het WK wat in augustus plaatsvindt in Londen.

In de onderstaande lijst is een overzicht te vinden van de winnaars. Hoewel het een Europe International Championship heet mogen ook spelers buiten Europa meedoen aan het toernooi. Hierdoor is het mogelijk dat sommige winnaars uit de US komen.

Junior Divisie Trading Card Game:

1e plaats: Nathan Osterkatz [VS]

2e plaats: Luka Levain [FR]

Senior Divisie Trading Card Game:

1e plaats: Caleb Rogerson [VS]

2e plaats: Roberto Costanzo [FR]

Masters Divisie Trading Card Game:

1e plaats: Gustavo Wada [BR]

2e plaats: Frank Percic [US]

Junior Divisie videospellen:

1e plaats: Alexander Musikant [DE]

2e plaats: Francesca Zaglio [IT]

Senior Divisie videospellen:

1e plaats: Nicholas Kan [AU]

2e plaats: Alessandro Marchionne [IT]

Masters Divisie videospellen:

1e plaats: Eric Rios [ES]

2e plaats: Oliver Eskolin [FI]

Senior Divisie Pokémon GO:

1e plaats: Maxwell Ember (MEweedle) [GB]

2e plaats: Stefan Cojocaru (KrowMDIV) [DE]

Masters Divisie Pokémon GO:

1e plaats: Jakub Zatloukal (Aeeriils) [CZ]

2e plaats: Domnik Wieber (Fr43ka) [DE]

Senior DivisiePokkén Tournament DX:

1e plaats: Fardin Rahman Mikan (Royume) [DE]

Masters DivisiePokkén Tournament DX:

1e plaats: Florian Blank (Cloud) [DE]

2e plaats: Motochika Nabeshim (Elm) [JP]