Baldo: The Guardians Owls krijgt een nieuw avontuur dankzij gratis update

Ga op een nieuw magisch avontuur met ongeveer 10 uur gameplay!

Baldo: The Guardian Owls is een kleurrijke RPG van de Franse indie-ontwikkelaar Naps Team. De game kwam vorig jaar op 26 augustus uit voor Apple Arcade, Playstation 4 en 5, de Xbox consoles, de PC en de Nintendo Switch. Het spel speelt zich af in de magische wereld Rodia en is met zijn top-down action, adventure gameplay een beetje vergelijkbaar met de 2D Zelda-games. Game ontwikkelaar Naps Team heeft op Twitter aangekondigd dat ze vandaag een gratis update voor de game hebben uitgebracht.

Deze update voegt een gloednieuw avontuur toe, genaamd The Three Fairies. Met dit avontuur zou je volgens de ontwikkelaar zo’n tien uur bezig kunnen zijn. Haalt dit nieuwe avontuur jou terug naar deze betoverende RPG? Laat het weten in de reacties!