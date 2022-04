Anime Pokémon: Hisuian Snow verschijnt op 18 mei

Deze driedelige online anime-serie draait om Alec.

Tijdens de Pokémon Presents eind februari werd er aangekondigd dat er een nieuwe online anime-serie zal verschijnen. Vandaag heeft The Pokémon Company bekendgemaakt dat de anime Pokémon: Hisuian Snow gaat heten en op 18 mei zal verschijnen. Wat natuurlijk al best snel is. De driedelige serie zal zowel op het YouTube-kanaal van Pokémon als Pokémon TV te volgen zijn. De serie wordt gemaakt in samenwerking met Wit Studio.

Tevens is er wat informatie gedeeld over verhaallijn. Het hoofdpersonage heet Alec en hij is op weg naar de Hisui-regio voor medicinale kruiden. Toen hij jong was ging hij met zijn vader al eens mee naar die regio. Zijn vader leerde hem toen dat Pokémon en mensen niet samen kunnen leven. Wanneer Alec op zijn huidige reis een ontmoeting heeft met Hisuian Zorua, zet het alles op zijn kop. Heeft Hisuian Zorua mogelijk een andere les voor hem?

