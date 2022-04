[Review] The Serpent Rogue – Mogelijk potentieel schiet frustrerend tekort

Potentie, maar geplaagd door problemen.

De titel begint al lekker positief, maar dat is wel waar het uiteindelijk op neer zal komen. Niet gevreesd, er is ook veel goeds te zeggen over de game. Het is alleen dat het allemaal samenkomt tot een middelmatige ervaring.

Een grimmige gotische wereld

Laten we even een stapje terugdoen. Wat is The Serpent Rogue voor spel? Op Mount Orbus heeft de Serpent Rogue zich genesteld en diens duistere invloeden dreigen de wereld te overspoelen. Jij speelt een Warden en het is aan jou om het kwaad terug te dringen en de Serpent Rogue te verslaan. Hoe? Door het maken van verschillende brouwsels help je de mensen en wezens om je heen, drijf je de corruptie terug en maak je bondgenoten die je helpen in je avontuur.

De game heeft een sombere gotische feel en dit komt alleen maar sterker terug in de pestmeester-look van je karakter, de verdere vormgeving van de wezens en duisternis van de game.

Alchemie en het gebruik voor goed of kwaad

Een van de grootste onderdelen van het spel is het maken van potions, brouwsels en andere samenklonteringen van ingrediënten die je in de wereld vindt. Het is leuk om de wereld op deze manier te verkennen en te experimenteren met wat je allemaal kunt maken en mengen. Daarnaast kun je niet alleen potions maken om te helen of schade aan te richten, maar is er veel meer te ontdekken.

De corruptie van het land heeft ook een effect op de natuur. Niet alleen planten, maar ook dieren kunnen corrupt zijn en je aanvallen als je te dichtbij komt. In plaats van deze vijanden te doden kun je ze misschien ook wel genezen, en dat is een belangrijke keuze voor je speelstijl en hoe de game op je keuzes reageert.

Nu komen ook meteen al wat problemen om de hoek. Meerdere ingrediënten zijn in het begin van de game te vinden en vereisen simpelweg een paar knoppen indrukken of ingedrukt houden. Andere ingrediënten zijn een stuk zeldzamer en verlies je als je ze gebruikt in een potion. Dus bij het zoeken naar wat voor potions je kunt maken met een ingrediënt moet je er ook rekening mee houden dat je je resources kwijtraakt. Daarnaast moet je per ingrediënt ook eerst onderzoek doen om te achterhalen wat ze doen en daarna kun je er pas mee experimenteren in potions. Hier zijn de beginselen van niet een gewone grind, maar een arbitraire grind. Ik hou ervan om te zoeken en te ontdekken, te verzamelen en erger nog: ik hou wel van wat grindwerk in mijn games. En toch was dit het begin van een probleem…

Problemen, bugs, irritaties of toch een feature?

Nu kom ik bij het grootste probleem met de game: het spel wil veel, maar er is niets dat echt goed lijkt samen te vloeien. De kaart openen geeft aan dat ik moet kunnen inzoomen en selecteren, maar dat werkt niet. Bij het laadscherm van gebied naar gebied zie ik nog soms een ronddraaiend kuiken boven het “mooie” laadbericht. Ook meermaals dat ik niet van tabblad kon schakelen bij het openen van een menu. En misschien ook het melden waard dat het spel soms flink kan haperen, vooral bij het binnenkomen van een gebied.

Voor nieuwe features en dergelijke krijg je een pop-up met wat uitleg en die vind je daarna nergens meer terug. Sommige pop-ups zijn ook niet meer dan een “dit is er net gebeurd, succes ermee”. Combat is clunky en erg saai. Het is niet meer dan een aanval of een potion gooien en dan wegrennen of blocken wat de vijand daarna doet. En je zit daarnaast met een staminabalk die met de tijd afneemt. Niet dat die staminabalk uitmaakt, want je kunt altijd een aanval doen. Je moet alleen na elke aanval even wachten tot je opnieuw kunt slaan. Nóg erger, het was voor mij veel voordeliger en makkelijker om mijn karakter dood te laten gaan als die low HP was, dan dat ik er resources in stak. En mijn spullen terugpakken op de plek waar ik dood was gegaan lukte niet altijd, omdat de game besloot dat ik net niet op de goede hoogte stond.

Mijn grootste probleem was hoe het verslaan van de eerste boss en het verkrijgen van een kostbare resource elkaar compleet tegenwerkte. In de kostbare resource had ik al veel eerder tijd gestoken om te krijgen, alleen maar om er na het verslaan van de boss achter te komen dat ik die kostbare resource dan pas moest gebruiken. Dubbele grind, zonder dat daar leuke gameplay aan vasthangt. Sterker nog het zou mij de tweede keer meer tijd kosten, omdat mijn potions minder waard waren.

Een sprankje licht in de duisternis

Er is veel mis met The Serpent Rogue en ik hoop dat een groot deel van de bugs en Switch-gerelateerde issues zijn opgelost als de game officieel uit is. Er is echter ook genoeg dat ik positief vond. De verschillende mensen die je tegenkomt lijken een eigen leven te hebben. Ze komen fysiek naar je kiosk toe om een verzoek voor een potion in te dienen. Ze kunnen getemde dieren hebben waar ze soms mee spelen. Het zorgt ervoor dat het spel niet leeg aanvoelt. Er leven mensen in deze wereld. De graphics geven een uniek stijltje aan het spel en vooral de muziek heeft momenten die echt bijdragen aan de immersie. Het crafting systeem laat je ook meer doen dan schade of helen, je kunt ook jezelf of anderen transformeren in dieren. En ook het temmen van de verschillende dieren is een toffe mechanic. Er is echter te veel mis met het spel. Te veel om in deze review op te sommen en uit te leggen.

Al met al ben ik niet zo ver in de game gekomen als ik had gewild, wat ik wijt aan frustrerende gameplay en bugs. Maar het betekent ook dat ik niet heb gezien waar de game in zijn geheel toe in staat is. Mogelijk is er meer dan wat ik heb ervaren. The Serpent Rogue is een ervaring die doet denken aan Don’t Starve, maar op vele vlakken tekort schiet. Voor mij persoonlijk een teleurstelling die ik niet snel een nieuwe kans zal geven.

+ Unieke sfeer en stijl

+ Heeft enkele leuke mechanics en immersieve elementen zoals de muziek

– Heeft nog meerdere slordigheden en bugs, lijkt te zwaar voor de Switch

– Een grind die eerder frustrerend dan leuk is

– Mechanics die slordig worden uitgelegd of helemaal niet en de speler kan daarvoor gestraft worden

– Basale mechanics voor in dit genre games

– UI is vaak niet overzichtelijk en erg klein bij spelen in handheld

DN-Score: 4,5