Gameplaybeelden Zombie Army 4: Dead War

Kijk mee met de eerste 35 minuten van deze zombie shooter

Vandaag zijn er gameplaybeelden verschenen van Zombie Army 4: Dead War, door ontwikkelaar Rebellion North, op het YouTube-kanaal van Nindie Spotlight. Het spel is vanaf morgen beschikbaar, een aantal maanden geleden werd hij tijdens een Nintendo Direct-uitzending aangekondigd. De eerste 35 minuten aan gameplay zijn echter al te zien in deze video.

Zombie Army 4: Dead War is een zombie shooter waarbij de tegenstanders jou in hordes proberen te blijven verslaan, dus je kan geen moment jouw concentratie verliezen. Speel alleen of met 3 vrienden via jouw online abonnement of lokaal.

De game is inclusief Season Pass One en alle voorgaande ‘Horde Maps’ om te spelen waardoor er drie extra levels zijn, extra character packs, weapon bundles en meer goodies om personages en wapens verder aan te kleden.