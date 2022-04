Deze week meer onderhoud aan de Nintendo-servers

Let op: deze week op dinsdag en donderdag onderhoud aan diverse online diensten.

Vorige week vond er al onderhoud plaats aan Nintendo Switch Online en werd er voor dinsdag 26 april 2022 opnieuw onderhoud aangekondigd. Nu heeft Nintendo ook voor donderdag 28 april 2022 onderhoud aan de servers ingepland. Het onderhoudsmoment op de dinsdag blijft staan en wordt vervolgd op de donderdag, daarnaast is op donderdag betalen met een creditcard in de eShop een korte periode niet mogelijk. Lees hieronder de exacte dagen en tijdstippen, wanneer je ongemak kunt ondervinden bij het gebruiken van online services op je hybride console. Houd er rekening mee dat het genoemde onderhoud ook langer kan duren dan Nintendo heeft gepland. Op de servicepagina van Nintendo Japan lees je de volledige officiële informatie in het Nederlands.

Dinsdag 26 april 2022 van 6:30 uur tot 8:30 uur (Nederlandse tijd): algemeen onderhoud aan Nintendo Switch Online, alle netwerkdiensten zijn mogelijk niet beschikbaar.

Donderdag 28 april 2022 van 7:00 uur tot 7:30 uur (Nederlandse tijd): Nintendo Switch Online-app in het HOME-menu en alle netwerkdiensten zijn niet beschikbaar.

Donderdag 28 april 2022 van 5:45 uur tot 8:10 uur (Nederlandse tijd): Nintendo eShop, gebruik van een creditcard is niet mogelijk.

Gooi jij je online gameplannen om vanwege dit onderhoud? Verwacht jij na dit onderhoud verbetering of vernieuwing aan Nintendo Switch Online? Schrijf dan hieronder een reactie.