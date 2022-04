Deze 2D-platformer komt volgende week naar Nintendo Switch

Bereik de top van de toren in 60 uitdagende levels!

Uitgever QUBity Interactive en ontwikkelaar Wired Dream Studio hebben aangekondigd dat Raven’s Hike vanaf 8 april te spelen zal zijn op de Nintendo Switch. Het 2D-platformspel neemt je mee in een verhaal waarbij hoofdrolspeler Raven de top van de toren moet bereiken. Deze heldhaftige jongen is er helemaal klaar voor!

Maar zo makkelijk is dit nog niet, want elk level vraagt veel precisie en puzzelvermogen van de speler. Vervelen is er niet bij, tijdens deze 60 levels tellende uitdaging. Er zijn blokken die naar beneden vallen wanneer je ze raakt, er zijn stekels die vermeden moeten worden, verschillende andere obstakels en tegenstanders. Allemaal terwijl Raven als een soort spiderman van de een naar de andere kant vliegt.