Switch-versie Rogue Lords krijgt releasedatum

In deze game speel jij als de duivel!

Rogue Lords stond al een tijdje gepland voor de Nintendo Switch. De eerste keer dat we het over de game hadden was halverwege 2020, waar we toen nog meldde dat de game in 2021 naar de Switch zou komen. De game kwam toen inderdaad wel uit, maar een Switch-versie bleef achter. Gelukkig komt daar binnenkort verandering in. Een vermelding van de game is namelijk verschenen op de Switch eShop, met een releasedatum van 12 mei. Voor de geïnteresseerden onder ons kun je hieronder een oude trailer bekijken.

Jij speelt in deze game als de Duivel, in een wereld waar het kwaad (en dus jij) jaren geleden al verslagen is. Je komt terug om wraak te nemen op de demon hunters en de wereld, maar dat doe je niet alleen! Vul je party met personages zoals Dracula, The Headless Horseman en Bloody Mary, en gebruik ze om de krachten van het goede te verslaan in deze duivelse roguelike!