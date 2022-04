MotoGP 22 scheurt voorbij met nieuwe gamplaybeelden

Hoe oogt de game op de Switch?

Sinds 21 april is het nieuwste deel in de MotoGP-serie beschikbaar voor onder andere Nintendo’s hybride console. MotoGP 22 moet de meest realistische MotoGP-game ooit zijn vol met verbeteringen waaronder de animaties en modellen van de racers. Het spel kent maar liefst 120 personages en 20 verschillende tracks om op te racen. Tevens is er aan nieuwkomers gedacht. Deze titel beschikt namelijk over handige uitleg die ervoor zorgt dat jij als nieuwkomer veilig over de baan kan scheuren. Daarnaast heeft dit MotoGP-spel voor het eerst een split-screen-modus. Zo kan je samen met een vriend racen op één Switch.

MotoGP 22 is nu verkrijgbaar en hieronder kun je gameplaybeelden van de Nintendo Switch-versie bekijken. Ga jij de game aanschaffen?