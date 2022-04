[Roundtable] Deze sporten missen volgens de DN-redactie nog in Nintendo Switch Sports

In de nieuwste roundtable schotelt de redactie je hun wensen voor Nintendo Switch Sports voor.

Over een week komt de nieuwste game van Nintendo uit: Nintendo Switch Sports. De Sports-serie begon in 2006 al op de Wii met Wii Sports. Deze game werd overal ter wereld (behalve in Japan) gratis meegeleverd bij de Wii om de nieuwe functies van de Wii-Mote te demonstreren. Je kon in deze game vijf verschillende sporten beoefenen: tennis, honkbal, bowling, golf en boksen. Twee van deze sporten zijn met de launch van Nintendo Switch Sports ook aanwezig, namelijk tennis en bowling. Verder kun je met de launch van deze nieuwe titel nog de sporten voetbal, badminton, volleybal en chanbara beoefenen. Ook komt er in de herfst nog een gratis update waarbij golf wordt toegevoegd. Eerder kon Randy al aan de slag met deze game. Een hands-on van hem kun je hier teruglezen.

Hoewel er met de launch al zes sporten beschikbaar zijn en de zevende sport onderweg is, is er nog ruimte om andere sporten toe te voegen. Daarom spreken diverse redactieleden zich deze keer uit over welke sport zij graag nog terugzien in deze aankomende titel. Natuurlijk zijn wij ook benieuwd welke sport jij graag nog wil toevoegen aan deze game. Laat dit ons vooral weten in de reacties.

Jerry

Vroeger heb ik ontzettend veel Wii Sports gespeeld. Ik vind het dan ook geweldig dat bowling, tennis en, met een toekomstige update, golf weer terug te vinden zijn in Nintendo Switch Sports. Echter ga ik één sport van Wii Sports wel echt missen in deze nieuwe titel: honkbal. Dit werkte natuurlijk al geweldig op de Wii, maar de Joy-Con kunnen het gooien en slaan nog preciezer maken. Daarnaast kan ook de Joy-Con bevestigd in de beenband deze sport een stuk intensiever maken. Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat een catcher echt moet hurken. Daarnaast kan het ook voor de batter nog wel iets intensiever dan alleen de bal slaan met je Joy-Con. Natuurlijk is het de bedoeling dat je van honk naar honk rent. Echter kun je er met de beenband voor zorgen dat men echt moet joggen/rennen van honk naar honk, waardoor je het spel zelf nog meer beleeft. Samengevat denk ik dat honkbal echt wel de perfecte sport is in combinatie met deze nieuwe functionaliteiten.

Joris

Nintendo Switch Sports bevat sporten die voordehand liggen om te spelen met Joy-Cons. Het slaan met een virtuele tennisracket of het zwaaien met je arm om een bowlingbal te gooien vloeit logisch voort uit de functionaliteit van de kleine controllers van de Switch. Ik zou het leuk vinden, als er ook een verrassende of minder serieuze sport aan toegevoegd zou worden. Daarbij denk ik aan bijvoorbeeld touwtrekken en sumoworstelen.

Touwtrekken kunnen je doen door in een bepaald ritme te trekken met een Joy-Con in je hand. Hoe beter in het ritme je trekt, hoe harder je aan het touw trekt. Als je dit als team met meerdere spelers speelt, wint het team dat het best en het snelst in het ritme touwtrekt. Bij sumoworstelen stel ik me voor dat je een Joy-Con aan je pols of been vastmaakt. Je pakt dan je tegenstander bij de schouders vast en het spel bepaalt wanneer je uit de virtuele ring bent geduwd. Uiteraard kan dit alleen als lokale multiplayer en is het niet geschikt om online te spelen.

Op basis van wat we nu weten over Nintendo Switch Sports, belooft het een degelijke game te worden met een veilige keuze van de selectie aan sporten. Hopelijk volgt er in de toekomst ooit een update met een sport, waarbij spelers echt verrast worden.

Maarten

De sport die Nintendo van mij graag zou mogen toevoegen is rugby. Stel je voor dat je in first person over een virtueel rugbyveld alles en iedereen voorbij of overhoop rent onderweg naar het doel, terwijl jouw vrienden of familieleden in de woonkamer schreeuwend achter je aan komen om de rugbybal van je af te pakken. Ze zouden dit zo kunnen programmeren dat je de ene Joy-Con moet schudden om te rennen, met als gevaar dat wanneer je te hard rent, je over het veld struikelt. Ondertussen gebruik je de tweede Joy-Con zwaaiend in combinatie met een van de knoppen om de bal te gooien of om de bal van de tegenstander af te pakken. De enorme chaos en snelheid die daarbij komt kijken lijkt mij echt hilarisch!

Alice

Ik kan me nog goed herinneren dat ik in Wii Fit aan schansspringen deed. Op het Wii Balance Board de juiste houding aannemen en proberen er niet echt af te springen, wat natuurlijk vaak genoeg gebeurd is. Het zou mij enorm leuk lijken als ze deze sport nu eens zouden verbeteren voor Nintendo Switch Sports. Met het gebruik van een Joy-Con-beenband kan dan geregistreerd worden of je de bewegingen goed doet. Van het gebukt staan wanneer je de schans afgaat tot het plotseling strekken van de benen bij de afsprong. Dan ook niet te vergeten is het behouden van jouw evenwicht tijdens de vlucht en landing. Dit kan dan in combinatie met een Joy-Con in de hand geregistreerd worden. Op deze manier wordt deze sport tot een nieuw level gebracht en kan het een leuke singleplayer sport zijn voor Nintendo Switch Sports. Natuurlijk kan je het ook tegen elkaar spelen, maar dan draait het erom wie het verste springt, wat alleen lukt als je de bewegingen en jouw evenwicht onder controle hebt.

Patricia

Om eerlijk te zijn vind ik Nintendo Switch Sports nog behoorlijk uitgebreid. Mijn favorieten zijn altijd tennis en bowling geweest, en deze zitten er beide weer in. Maar ook de nieuwe sporten zien er goed uit. Chanbara kan volgens mij best leuk uitpakken en alhoewel voetbal misschien wel erg veel weg heeft van Rocket League is dat wel een formule die werkt. Het is jammer dat golf er niet meteen bijzit, maar wanneer deze van de herfst wordt toegevoegd heb je toch een zeer volwaardig vervolg op Wii Sports.

De enige sport die ik echt mis is boksen. Op de Wii vond ik deze super goed gedaan. Wii-Mote in de ene hand, nunchuck in de andere en gaan. Je waant je een halve profbokser terwijl je in werkelijkheid maar wat in het luchtledige staat te slaan. Voor extra effect kon je dit ook tegen elkaar doen, waardoor je naast elkaar een beetje staat te schaduwboksen. Heerlijk. Daarnaast vond ik het skiien van Wii Fit Plus ook altijd heel leuk. Ik weet niet zeker hoe dat zou werken zonder balance board, maar als we dat zouden terugkrijgen zou dat ook een plus zijn.

Randy

Tijdens mijn preview-sessie bij Nintendo kon ik onlangs al alle zes de sporten uitproberen. En eigenlijk is het best al een compleet plaatje! Een sport die ik persoonlijk echter ook graag zou zien komen is tafeltennis. Als je ziet hoe nauwkeurig de Joy-Con jouw bewegingen registreren, bijvoorbeeld bij tennis en badminton, dan zou tafeltennis wel eens een erg leuke toevoeging kunnen zijn. Het is nu echt zo´n spelletje waarbij je best tactisch en gevarieerd moet spelen om te kunnen winnen. Bovendien gaan potjes vrij snel, wat perfect is voor een potje multipayer. Een topspin of zijspin slaan? Hoe tof zou het zijn om dat later ook te kunnen gaan ervaren met Nintendo Switch Sports!