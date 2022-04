The Big Con: Grift of the Year Edition aangekondigd voor de Switch

"Verdien" geld om de videotheek van je ouders te redden in deze kleurrijke avonturen game!

Er komt een Switch versie van The Big Con. Dat heeft ontwikkelaar Mighty Yell eerder deze week aangekondigd. De game, een tiener misdaad avontuur dat zich afspeelt in de jaren 90, kwam halverwege vorig jaar naar de PC. De versie die nu naar de Switch komt is overigens een uitgebreidere versie; de Grift of the Year Edition. Deze versie krijgt extra content, een Rad Ghost mini-game, nieuwe quests en meer. De game staat gepland voor deze zomer. Om alvast een idee van de game te krijgen kun je hieronder een oude trailer bekijken.

In The Big Con speel jij Ali, een nieuwsgierige en sarcastische scholier die band camp skipt om op een cross-country road trip te gaan. Dit doet ze echter niet voor haar plezier: ze probeert de videotheek van haar ouders te redden van woekeraars die proberen de winkel te sluiten. Ze zal daarom geld moeten “verdienen.” Veel geld. Licht mensen op, rol wat zakken of probeer mensen op andere manieren geld uit hun zakken te praten in het vreemde Amerika van de jaren 90. En het belangrijkste, vertel je moeder niets! Of lieg erover, mag ook.