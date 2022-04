Splatoon 3 spettert begin september de Switch op

Nog deze zomer kunnen we genieten van een nieuw spel met de kleurrijke Inklings.

Eerder deze week werd onthuld dat Xenoblade Chronicles 3 eerder zou verschijnen dan de oorspronkelijke september-release. Deze vervroeging was enorm verrassend, maar nu lijkt de reden duidelijk te zijn. Splatoon 3 verschijnt namelijk op 9 september voor de Switch.

De stad waar Splatoon 3 zich bevindt heet Splatsville en ligt in het zonnige Splatlands. Vannuit deze stad kun je als Inklings en Octolings de strijd starten met de bekende turfwar modus. Hierin moet je met jouw team zo veel mogelijk grondgebied in jouw kleur verven. Dit op zowel oude bekende levels als compleet nieuwe. Ook zijn er nieuwe wapens ontdekt zoals de Spanner wat de vorm van een boog heeft. Ook is bekend dat Salmon Run terug keert en dat er een singleplayercampagne is. In deze campagne zul je als agent 3 het op moeten nemen tegen de Octarianen.

Dit nieuws werd aangekondigd samen met een frisse nieuwe trailer. In de trailer wordt onder andere een nieuw level getoond (Eeltail Alley/Forelviaduct) en het nieuwe wapentype.