Splatoon 2: Octo Expansion nu onderdeel van NSO + Uitbreidingspakket

Heb je de Octo Expansion voor Splatoon 2 nog niet? Er is een nieuwe optie om hem te spelen onthuld.

Naast het nieuws van Splatoon 3 heeft Nintendo nog een Splatoon nieuwtje voor spelers van het tweede deel onthuld. Wanneer je Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket hebt, heb je vanaf nu toegang tot de DLC van Splatoon 2. De Octo Expansion is een grote singleplayeruitbreiding voor Splatoon 2 en was tot nu toe voor €19,99 te koop in de eShop. Nu kun je echter zo lang als je abonnement loopt genieten van de uitbreiding mocht je deze nog niet hebben gekocht.

Het enige wat je hiervoor moet doen is het volgende:

Open de eShop

Zoek de DLC op

Klik op de pagina van de DLC

Op deze pagina kies je de sectie: “Content voor leden van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket”

Nu kun je het downloaden en spelen.

Wanneer je alle missies van deze uitdagende DLC hebt behaald zul je de mogelijkheid krijgen om online als Octoling te spelen.