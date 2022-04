[Review] Roguebook – Ruig boek of saai verhaal?

Een complex spel waar je even in moet komen, maar is het wel de moeite waard?

Roguebook is een tactisch kaartenspel verzonnen door de makers van Magic: The Gathering, waarbij je een team vormt van twee helden en vervolgens jouw weg zoekt op de pagina’s van een boek. Train je helden, bouw je deck, pas je aan aan de omgeving die elke run verandert en doorloop 20 moeilijkheidsniveaus. Verdient dit complexe spel een mooi cijfer of is het één in een dozijn? Vera, zonder ervaring met deckbuilding spellen, ging dit voor je uitzoeken.

Duik in het boek

Het spel start met twee te kiezen helden die de strijd aangaan om het boek te doorlopen, er zijn vier helden vrij te spelen. Wanneer het boek opent vormt er een pad naar de eindbaas, dit gebeurt vervolgens bij elk nieuw hoofdstuk. Wees niet te voorbarig en ga eerst op de bladzijden die verdeeld zijn in hexagon gevormde tegels op onderzoek uit voordat je richting de eindbaas vertrekt. Het is namelijk de bedoeling om eerst goede kaarten en behulpzame snuisterijen te verzamelen om krachten op te bouwen. Behalve het beginstuk en het pad naar de eindbaas zijn alle tegels nog niet ingekleurd. Hiervoor krijg je aan de start van het hoofdstuk vijf penselen om te gebruiken om een aantal tegels te kunnen vrijspelen, wanneer de inkt is gebruikt worden de tegels zichtbaar en kan er gelopen worden. Na elk gevecht win je nieuwe inkt, maar soms liggen er ook potjes op de tegels die gevonden kunnen worden.



Op zo’n bladzijde van een hoofdstuk is op de verschillende tegels van alles te vinden wat je pas ziet wanneer je er inkt op gebruikt: geld, levenselixir, bijzondere attributen, doosjes waar je nieuwe kaarten kan kopen en bijzondere missies waarbij keuzes gemaakt moeten worden. Er zijn erg veel verschillende opties en kaarten, wat het spel uitdagend maakt. Ook is geen enkele bladzijde hetzelfde wanneer het avontuur opnieuw begint.

Opnieuw!

Want het avontuur begint ook echt elke run opnieuw. De aantallen levenselixers zijn beperkt, en als beide helden door hun HP heen zijn ben je ‘Game Over’ en begint het boek weer bij hoofdstuk 1 met het begindeck kaarten van de helden die je kiest. Alles wat in die run is verzameld om gebruik van te maken door de helden is dus weg. Dat klinkt enorm frustrerend, maar eigenlijk valt dat best mee. In elke run zijn er namelijk ook pagina’s te verzamelen, hiermee zijn slots vrij te spelen die een volgende run nét iets makkelijker maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iets meer flesjes levenselixir op de kaart, een grote kans om edelstenen te vinden of meer goud vinden. Op deze manier, en het feit dat het steeds makkelijker wordt om de juiste keuzes te maken, maak je bij elke run nét iets meer kans om verder te komen in het spel.

Bouw je deck!

Elke run bouw je voor elke held die je kiest met behulp van een deck kaarten. Alle helden hebben zo’n 200 kaarten beschikbaar die vrijgespeeld kunnen worden met allen hun eigen kracht. Kaarten kunnen worden gekocht in de winkel in ruil voor goud dat gewonnen of gevonden wordt. Er zijn doosjes verstopt onder de tegels die drie kaarten beschikbaar hebben voor 25 goud, waar er steeds 1 van te kiezen is. Soms krijg je door een bijzondere tegel in het boek een nieuwe kaart voor jouw deck.



Daarnaast zijn er edelstenen verkrijgbaar die je kan gebruiken om de kaarten extra kracht te geven. Elke kaart heeft minimaal 1 slot voor een edelsteen, wanneer een edelsteen gebruikt is voor die kaart blijft hij de rest van de run staan. Een edelsteen kan bijvoorbeeld zorgen voor extra aanvalskracht, een betere verdediging of het trekken van een nieuwe kaart. Op deze manier wordt het deck steeds uitgebreider en sterker, waardoor het verslaan van tegenstanders steeds makkelijker wordt. Er zijn heel veel verschillende kaarten, van simpele aanval- en verdedigingskaarten tot bijzondere aanvallen en van het trekken van extra kaarten in gevecht tot bondgenoten die elk weer hun eigen voordeel hebben in een gevecht. Er zijn zo verschrikkelijk veel opties waardoor je steeds weer verbaast bent bij het vinden van iets nieuws.

Naast het bouwen van het deck, is het ook belangrijk om objecten te verzamelen, de kaarten te upgraden met edelstenen en de helden te upgraden met speciale attributen. Ook deze hebben allemaal hun eigen werking. Zo kan je bijvoorbeeld iets vinden waardoor je met 1 punt extra begint om kaarten van te kiezen in een gevecht, een extra bondgenoot die komt helpen of attributen die op een andere manier helpen tijdens een gevecht. Er is duidelijk heel veel aandacht geschonken aan alle attributen en hun werking.

Gevechten

Op de tegels in het boek waar zwaarden staan, zijn gevechten. Witte zwaarden zijn normale gevechten en rode zwaarden een uitdagender gevecht. Met de twee helden en de kaartendecks tot dan toe ga je het gevecht aan met de tegenstander(s). Bij elk gewonnen gevecht komt er inkt vrij om meer te kunnen onderzoeken op een bladzijde.

De basis van het gevecht is dat er 3 punten toegekend worden aan jouw beurt. Echter, in de loop van het spel, bij het verzamelen van de juiste spullen, kan dit veranderen. Elke kaart heeft linksboven in de hoek het puntenaantal staan die nodig is om de kaart te kunnen inzetten. Het is dus verstandig om goed naar de kaarten te kijken en in te schatten welke nodig zijn per beurt.

Bij elke (nouja, de meesten) tegenstander is te zien wat hij die beurt gaat doen. Staat er een zwaard (of pijl) met een cijfer, dan is dat de hoeveelheid punten schade die hij je gaat aanbrengen. Hiervoor heb je verdediging nodig met minimaal die hoeveelheid punten. Wanneer een tegenstander een schildje voor zijn HP heeft staan heeft hij zelf verdediging en wanneer je hem aanvalt zal je eerst deze hoeveelheid punten aan schade moeten doen voordat je de tegenstander zelf raakt. Afhankelijk van wat zo’n tegenstander gaat doen moet er op een tactische manier kaarten worden gekozen.

Hoe verder in het spel, hoe meer opties, bijzondere kaarten en ingewikkelder het wordt. Het is dus ook echt een kwestie van jezelf leren om tactisch na te denken. Zo kan bijvoorbeeld één van de helden ergens het voordeel opgepikt hebben dat hij 6 extra verdediging krijgt wanneer hij vooraan staat, maar in dat geval moet er wel een kaart gekozen worden om dit voor elkaar te krijgen in het gevecht (of een bondgenoot die de eigenschap heeft om de helden om te draaien). Door al deze en meer elementen blijft het spel uitdagend en is geen enkel potje hetzelfde. Wat mij betreft is dit één van de meest verslavende games die ik dit jaar gespeeld heb.

Te zwaar voor de Switch?

In de loop van het spel is er te merken dat de game soms uitvalt of vastloopt: enorm frustrerend en hopelijk wordt dit ook nog opgelost. Echter, ik ben bang dat het spel misschien wat te veel vermogen vraagt van de Nintendo Switch. Érg jammer als je een halve minuut moet wachten voordat een gekozen kaart eindelijk gespeeld wordt.



Verder is de besturing goed en makkelijk. Het spel speelt lekker weg en de vormgeving is erg leuk gedaan: de helden zijn echt hun eigen karakters met eigen vaardigheden en de vijanden zijn mooi geïllustreerd. Het ‘magische’ achtergrondmuziekje zorgt ervoor dat je helemaal in deze andere wereld -in dit boek- meegesleurd wordt. Het concept is ook erg leuk en hoewel ik zelf nooit echt van de deckbuilding games was, heeft dit echt een deur geopend om hier vaker voor open te staan.

Conclusie

Wát een spel is Roguebook. Als totale kaartendeck-leek ben ik als een leeg boek (pun intended) de uitdaging aangegaan om een review over dit spel te schrijven. Door de bijna oneindige combinaties van mogelijkheden tijdens het spel gaat Roguebook niet snel vervelen. Ondanks dat elke keer ‘Game Over’ opnieuw beginnen betekent, is dit nooit frustrerend: de volgende run kom je hopelijk weer verder omdat je meer kansen hiervoor vrij hebt gespeeld. De vormgeving is erg mooi en uiteindelijk sleept het spel je helemaal mee naar deze fantastische wereld. Het enige nadeel is dat de Nintendo Switch het spel (nog?) niet helemaal aan lijkt te kunnen: hij loopt af en toe vast. Al met al: ik ben verslaafd.

+ Oneindig veel plezier door ontelbare mogelijkheden

+ Kom bij elke run steeds iets verder bij de eindstreep: verslavend!

+ Mooie grafische vormgeving

– Het spel lijkt iets te groot te zijn voor wat de Nintendo Switch aan kan

DN-Score: 8,7