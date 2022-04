[Release Radar] Deze games verschijnen er aankomende week

Vera zet wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje.

Zombie Army 4: Dead War

Verschijnt op: 26 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Alleen voor de échte zombie-shooter fanaten komt Zombie Army 4 naar de Nintendo Switch deze week. Sta klaar om het ondode leger van Hitler uit te schakelen en verzamel epische wapens om dit te doen. Dit huiveringwekkende verhaal dat zich in 1940 afspeelt is voor 1-4 spelers waarbij je zelf de vechter van jouw keuze bouwt. Upgrade wapens en scheur hordes zombies aan stukken met jouw moves.

Bugsnax

Verschijnt op: 28 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €21,99

Reis af naar Snaktooth Eiland in dit bizarre avontuur, waar de legendarische bugsnax wonen. Ze zijn half insect en half snack. De dappere ontdekkingsreiziger Elisabert Megafig heeft je hier uitgenodigd maar bij aankomst op het eiland is ze zelf nergens te bekennen en is haar kamp een puinhoop. Ook haar volgelingen zijn verspreid over het eiland en moeten dus worden gevonden. Daarnaast hebben ze honger!

Nintendo Switch Sports

Verschijnt op: 29 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Er komt ook voor de Nintendo Switch een verzameling aan toffe sporten aan, uit te voeren met de geliefde Joy-Cons! Speel zes verschillende sporten en wordt een pro in tennis, bowling, chanbara, voetbal, badminton en volleybal. Nintendo Switch Sports is bij uitstek dé familiegame om met zijn allen weer helemaal in shape te komen door te zwaaien, trappen, smashen en bewegen.

Wat verder verschijnt in de week van 25 april tot en met 1 mei:

26 april 2022: The Serpent Rogue – €19,99

27 april 2022: Abyss Memory Fallen Angel and the Path of Magic – €15,99

27 april 2022: The Sorrowvirus – A Faceless Short Story – €14,99

27 april 2022: The Stanley Parable: Ultra Deluxe – €21,99

28 april 2022: Light Fairytale Episode 1 – €9,99

28 april 2022: Marco & the Galaxy Dragon – €16,66

28 april 2022: Aria Chronicle – Necroknight Amazon Bundle – €38,77

28 april 2022: Transiruby – €12,49

28 april 2022: Whisper Trip – €4,99

28 april 2022: Gems of Magic: Dwarf’s Destiny – €9,99

28 april 2022: Parkasaurus – €20,99

28 april 2022: As Far As The Eye – €20,99

28 april 2022: Layer Section & Galactic Attack S-Tribute – €27,99

28 april 2022: Cricket 22 The Official Game of the Ashes – €59,99

28 april 2022: Waifu Impact – €4,99

28 april 2022: Arise: A Simple Story – Definitive Edition – €19,99

28 april 2022: Lost Bubbles: Sweet Mates – €2,69

28 april 2022: Marble Maid – €9,99

28 april 2022: Get Packet: Couch Chaos – €11,99

28 april 2022: Tasomachi: Behind the Twilight – €16,79

28 april 2022: Watcher Chronicles – €19,99

28 april 2022: Turn Track – €12,29

28 april 2022: Bunny Reversi – €1,99

28 april 2022: Panmorphia: Awakened – €6,99

28 april 2022: Ping Pong Arcade – €14,99

29 april 2022: Cardful Planning – €6,00

29 april 2022: West Water – €9,99

29 april 2022: Ravenous Devils – €4,99

29 april 2022: Party Bundle: Ludomania & Flowlines VS& 2048 – €9,99

29 april 2022: Feral Flowers – €4,50

29 april 2022: Lost Grimoires: Stolen Kingdom – €14,99

29 april 2022: Dandy & Randy DX – €6,99

29 april 2022: Nonogram Minimal – €6,99