Lanceringstrailer voor Lumote: The Mastermote Chronicles

Dit 3D-puzzelplatformspel is nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch!

Lumote: The Mastermote Chronicles werd begin 2021 aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. De game zou al in maart verschijnen, maar werd op het laatste moment uitgesteld naar 21 april. Deze datum was het gisteren en dat betekent dus dat deze titel uit is. Vanwege de release is er een lanceringstrailer gedeeld. Hieronder kan je dit filmpje bekijken.

Ga met Lumote op avontuur in dit 3D-puzzelplatformspel. Lumote woont in de Great Depths, maar deze wereld gevuld met Motes is rood geworden. Nu moet hij de wereld weer blauw maken door allerlei puzzels op te lossen. Elke Mote zal je weer een nieuwe uitdaging geven die je moet overwinnen. Het bijzondere van dit spel is dat de gehele wereld met alle puzzels constant zichtbaar is.

Lumote: The Mastermote Chronicles is in de Nintendo eShop te koop voor €19,99. Ook staat er een fysieke versie gepland, maar het is onduidelijk wanneer die gaat verschijnen. Ga jij Lumote: The Mastermote Chronicles kopen? Lijkt het concept jou interessant? We horen het graag in een reactie!