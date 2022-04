Grimorio of Games kondigt Sword of the Necromancer: Revenant aan

Ben jij klaar om de kerkers nogmaals te betreden?

In 2020 was Sword of the Necromancer te steunen via Kickstarter. Deze game haalde al binnen een dag haar beoogde doel en werd vervolgens een jaar later ook daadwerkelijk uitgebracht. Sword of the Necromancer is een dungeon-crawler actie RPG waarin jij Tamo moet helpen om Koko te redden. Dit doe je door allerlei kerkers te verkennen en door de monsters te vermoorden. Na een succesvolle eerste game, heeft Grimorio of Games hun tweede spel aangekondigd.

Grimorio of Games heeft aangekondigd dat Sword of the Necromancer: Revenant in ontwikkeling is. Deze sequel zal een 3D actie RPG met dungeon-crawler secties worden. Veel is er nog niet bekend over het verhaal. Het is echter aan jou de taak om de heilige stad Euda in zijn oude glorie te herstellen. Daarnaast zal Grimorio of Games een volledig vernieuwd gevechts- en gezelschapssysteem introduceren en belooft de ontwikkelaar naar de feedback en kritiek te luisteren op het eerste deel.

Daarnaast zijn er helaas nog geen beelden van dit spel beschikbaar. Wel geeft Grimorio of Games aan dat er snel een trailer zal volgen.