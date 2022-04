Drie SEGA Mega Drive-games naar Nintendo Switch Online

Shining Force II, Space Harrier II en Sonic the Hedgehog Spinball!

Nintendo heeft drie nieuwe SEGA Mega Drive-games aangekondigd voor Nintendo Switch Online. Het betreft Space Harrier II, Shining Force II en Sonic the Hedgehog Spinball. Space Harrier II is een rail shooter en was een van de launchtitels van de Mega Drive. Shining Force II is een tactische RPG gemaakt door Camelot, de makers van Golden Sun, Mario Tennis en Mario Golf. Sonic the Hedgehog Spinball is een pinball spin-off van, je raadt het al, Sonic the Hedgehog. Al deze games zijn wederom exclusief voor Nintendo Switch Online-leden die beschikken over het Uitbreidingspakket. Wat vind jij van deze games? Heb je deze klassiekers ooit eerder gespeeld? Welke is je favoriet? Laat het ons weten in de reacties!

