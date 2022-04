Chained Echoes gepland voor dit najaar

De 16-bit SNES stijl RPG van Kickstarter komt eraan!

Het is alweer even geleden dat we het hebben gehad over Chained Echoes. In 2019 was er de kickstarter waarbij het nog maar de vraag was of deze game naar de Switch zou komen. Nu zijn we 2022 en hebben we dankzij uitgever Deck13 en maker Matthias Linda een update van wanneer we het spel kunnen verwachten: Q4 dit jaar.

Een korte opfrisser. In Chained Heroes is het continent Valandis getekend door de woedende oorlog. Een groep onbekende avonturiers gaat er op uit om een einde aan de oorlog te maken en te voorkomen dat een massavernietigingswapen kan worden ingezet. Met zwaard, magie of Mech duik je het verhaal in. De 16-bit SNES stijl RPG bevat net zo makkelijk draken als bestuurbare mechanische robots. In klassieke stijl doorloop je een rijk verhaal met vele karakters en gebieden. Welk pad kies jij?

Hieronder een nieuwe trailer:

Voor nu dus een update, maar nog geen specifieke datum. We houden je op de hoogte, en hopelijk weten we snel meer. Misschien nieuwsgierig door de retro stijl: wie gaat het spel halen? Of is er iemand die aan de kickstarter heeft bijgedragen? Laat het hieronder weten.