Nieuwe action RPG Deadcraft komt volgende maand naar de Switch

Van de makers van Deamon X Machina!

XSEED en Marvelous hebben vandaag Deadcraft aangekondigd, een nieuwe simulation action RPG. In deze game zul je vele dingen zelf moeten maken om hordes bloeddorstige zombies tegen te houden. De game werd aangekondigd door middel van een trailer en komt eerder naar de Switch dan je denkt: 19 mei al. De trailer kun je hieronder bekijken.

Deadcraft speelt zich af in een wereld die er nogal slecht aan toe is. Nadat een meteorietenregen de aarde bijna heeft vernietigd blijkt onder de overgebleven bevolking een mysterieus virus rond te gaan, die de doden doet herrijzen tot zombies. Niet een ideale situatie. De overgebleven mensen schuilen samen in kleine outposts, waar opportunisten maar al te graag de macht grijpen. Jij speelt Reid, een zeldzame overlevende van het zombievirus. Als half mens half zombie ben je alleen niet op veel plekken welkom, en na een ontsnapping van een bijzonder gruwelijke plek vind Reid zichzelf alleen in de wildernis. Hier zal hij moeten overleven met wat hij vind en wat hij kan maken.