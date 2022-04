Kao the Kangaroo bokst zich in mei naar de Switch

Vanaf 27 mei verkrijgbaar op Nintendo’s hybride console!

Eind januari werd bekendgemaakt door ontwikkelaar Tate Multimedia dat Kao the Kangaroo nieuw leven wordt ingeblazen. Er zal namelijk een nieuwe game verschijnen over de bekende kangoeroe op de Nintendo Switch. Helaas was er nog geen releasedatum bekend op dat moment. Daar is nu verandering in gekomen, want op 27 mei zal deze titel al verschijnen. Daarbij is er een nieuwe trailer gedeeld, die je hieronder kan bekijken. Mocht je nou benieuwd zijn naar onze eerste impressie van deze game, dan kan je hier onze preview bekijken.

Kao the Kangaroo is een kleurrijke 3D-platformer. Hierin volg je Kao de kangoeroe die op avontuur gaat om zijn missende zusje te vinden. Tevens probeer je er ook achter te komen wat er met zijn vader is gebeurd. Echter is deze reis niet zonder gevaar, want er staan gevaarlijke vervloekte vechtmeesters op je te wachten. Daarom verzamel je verschillende voorwerpen en doe je jouw speciale bokshandschoenen aan in de hoop dat alles goed afloopt.

