Gerucht: SEGA komt met reboots van Crazy Taxi en Jet Set Radio

Keren twee klassiekers terug

Eind jaren ´90 maar ook in de jaren erna was SEGA flink op dreef met het uitbrengen van geweldige spellen. Met name hun eigen console, de Dreamcast, kreeg toen een grote hoeveelheid klassiekers. Twee daarvan zijn Crazy Taxi en Jet Set Radio en als we de geruchten mogen geloven keren beide titels straks terug. Volgens de Amerikaanse krant Bloomberg zouden er namelijk budget reboots van de games verschijnen. Bloomberg zou dit beweren op basis van betrouwbare bronnen.

SEGA zelf heeft nog niets bevestigd waardoor we het gerucht nog altijd met de nodige korrel zout moeten nemen. Volgens het gerucht zou Crazy Taxi weliswaar al een jaar in ontwikkeling zijn, de release zou nog wel enkele jaren op zich kunnen laten wachten. Jet Set Radio zou ook nog in de vroege fasen van ontwikkeling zitten en een release op korte termijn lijkt hier ook uitgesloten.

