25 minuten aan gameplaybeelden Roguebook

Deze roguelike deckbuilding game is nu ook te spelen op de Switch!

Het heeft even geduurd, maar roguelike deckbuilding game Roguebook is vanaf nu ook te spelen op de Switch. De game is vanaf vandaag te downladen in de Switch eShop, en voor iedereen die Roguebook alweer was vergeten heeft Handheld Players nu een video online gezet. Deze video toont de eerste 25 minuten van de game. Je kunt hem hieronder bekijken.

Roguebook is van dezelfde makers als deckbuilding-game Faeria en het verhaal speelt zich af in dezelfde wereld. In deze wereld bestaat een eeuwenoud boek, waar sinds het begin der tijd legendes in opgeschreven werden. Na een groot avontuur is dit boek echter verloren gegaan, en na in contact te geweest met de magie van Faeria heeft het een eigen wil ontwikkelt. Een nogal slechte eigen wil. Het boek is hierdoor veranderd in the Roguebook, en jij zit hierin gevangen. Elke bladzijde vormt een nieuwe uitdaging, en jij zult je twee helden er veilig doorheen moeten lozen. Dit doe je door een combinatie van kaarten, relikwieën en andere vaardigheden.