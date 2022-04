Verticale shoot-‘em-up P.3 komt later dit jaar naar de Switch

Simpele controls, moeilijke game.

P.3 is een verticale shoot-‘em-up van de solo indie-ontwikkelaar DevJgame en de indie-uitgever RedDeerGames die in oktober 2019 uitkwam op Steam. Vandaag heeft RedDeerGames aangekondigd dat de game later dit jaar ook naar de Switch komt. Een exacte datum waarop dat zal gaan gebeuren is helaas nog niet bekend. In deze unieke schoot-‘em-up is het alleen mogelijk om te schieten door naar links of naar rechts te bewegen. Dit doe je met je pookje of met de D-pad. Druk je links en rechts tegelijk in, dan gebruik je een special shot. Als je rechtdoor vliegt dan schiet je schip niet. De controls zijn daarmee misschien erg simpel, maar de game zelf is dat niet. P.3 is met zijn retro artstijl een eerbetoon aan de klassieke shoot-‘em-ups en bullet hell-games uit de arcadehallen. In de game is er daarom ook geen ruimte voor rust. Elk van de vijf unieke levels bevat non-stop actie met een uitdagende eindbaas aan het eind. Gedurende de levels vind je steeds nieuwe wapens en upgrades die je helpen bij het verslaan van eindbazen en vijanden. Bekijk de trailer hieronder: