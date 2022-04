They Always Run komt in mei naar de Switch

Erg positief beoordeelde game komt nu ook naar de Switch

Alawar heeft aangekondigd dat They Always Run naar de Nintendo Switch komt. De 2D-platformer is op onder andere de PC al speelbaar sinds vorig jaar oktober, maar zal het daglicht op de Switch zien op 19 mei dit jaar.

Voor mensen die het spel niet kennen kun je een mooie 2D actie-platformer verwachten. In deze sci-fi game ben je een bounty hunter met drie armen die er op uit is om de gevaarlijkste schurken te pakken te krijgen. Wat de game uniek maakt met andere 2D games is de samensmelting van actie en verhaal. Terwijl je druk bezig bent in alle intense gevechten en scenario’s volg je ook een verhaal met vele twists.

De trailer vind je hieronder en geeft een mooi beeld van de sfeer, gameplay, en hoe alles samenkomt tot een vloeiend spel.

19 mei komt They Always Run dus uit. Het spel heeft een “very positive” rating op Steam op het moment van dit artikel, en er word ook een vergelijking gemaakt met een speelbare “The Mandalorian” game. Dus voor fans daarvan is deze game een mogelijk pareltje om in de gaten te houden.