Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Limited Edition onthuld

Cowabunga! Wat een heerlijke Limited Edition!

Vorige maand maakten we op Daily Nintendo bekend dat Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection zal verschijnen op de Switch. In deze verzameling zijn maar liefst 13 klassieke Turtles-games samengebracht, waaronder het vechtspel Turtles: Tournament Fighters en het actie-avonturenspel Turtles In Time. In dit artikel lees je daarover meer informatie. Naast de digitale versie in de eShop en een reguliere fysieke versie zal er ook een uitgebreide Limited Edition van Teenage Mutant Ninja Turtles: the Cowabunga Collection op de markt komen.

De Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Limited Edition heeft een adviesprijs van maar liefst $149,99. Voor dit bedrag krijg je onder andere een verzamelverpakking met artwork van Kevin Eastman, een van de oorspronkelijke bedenkers van de Teenage Mutant Ninja Turtles. In die verpakking zitten naast een fysieke versie van de game ook een 3D-diorama, metalen verzamelpins, unieke verzamelkaarten, een poster op een stoffen doek en een artbook met 180 pagina’s. Bekijk de onderstaande afbeelding voor de voorlopige ontwerpen.

Het is op dit moment nog onbekend of de Limited Edition ook een Europese release krijgt en hoeveel dit pakket in euro’s zal gaan kosten. In Amerika zijn de pre-orders via diverse (web)winkels al binnen een dag uitverkocht. Uiteraard zullen wij de Turtles-fans op Daily Nintendo op de hoogte houden, wanneer er voor Europa meer informatie over Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection bekend wordt gemaakt.

Heb jij ook nostalgische gevoelens bij de klassieke Turtles-games? Zou jij warm lopen voor deze uitgebreide Limited Edition? Laat het hieronder even weten!