Star Wars: The Force Unleashed krijgt launchtrailer

Jij bent Starkiller, de leerling van Darth Vader.

De maand april is goed gevuld voor alle Star Wars-fans. Begin van de maand kwam namelijk LEGO Star Wars: The Skywalker Saga al uit en deze titel werd uitstekend beoordeeld. Vandaag is de tweede Star Wars-game van de maand verschenen op de Nintendo Switch. Het gaat natuurlijk over Star Wars: The Force Unleashed. Deze werd pas afgelopen februari tijdens de Nintendo Direct aangekondigd en is een geüpdatete versie van de Wii-game. Zoals gebruikelijk is rond de release is er ook ditmaal een launchtrailer gedeeld. Deze trailer kan je hieronder bekijken.

In Star Wars: The Force Unleashed speel je als Starkiller. Je bent namelijk de geheime leerling van Darth Vader en moet Jedi opsporen en vernietigen. Dit doe je met jouw Force-krachten en een lightsaber. Gebruik ze in de strijd en zorg ervoor dat je Darth Vader zo goed mogelijk gehoorzaamt. Dit unieke verhaal speelt zich af tussen Star Wars: Revenge of the Sith en Star Wars: A New Hope. Daarnaast is er ook een modus waarin je een vriend kan uitdagen tot een duel. Van deze game verschijnen er verschillende fysieke edities, lees er hier alles over.

Ga jij deze Star Wars-game kopen? Of ben je hem al aan het spelen? Laat het ons weten in de reacties!