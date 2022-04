[Review] Cat Cafe Manager – Een heerlijke harige chaos

Een purr-fecte ervaring of een flop? Je leest het hier.

Op 14 april 2022 is Cat Cafe Manager uitgekomen voor Nintendo Switch en Steam, waardoor er eindelijk een mogelijkheid ontstaat om een eigen kattencafé te runnen! Reis af naar het kleine dorpje Caterwaul Way en herbouw het nalatenschap van jouw grootmoeder. Na een storm moet je hem echter wel écht helemaal opnieuw opbouwen. Het enige wat je bezit is een braakliggend terrein. Adopteer zo snel mogelijk een aantal straatkatten en verdien de kost door mensen hun favoriete hapje of drankje te bezorgen.

Ondergetekende heeft een blauwe maandag in een kattencafé gewerkt als cafémanager, dus toen Cat Cafe Manager werd aangekondigd, werd ik héél gelukkig! Eindelijk krijg ik de kans om een kattencafé te runnen en zelfs helemaal in te richten: de taak om een review te schrijven was dus voorbestemd. Is het echt zo leuk om het café op te bouwen, de dorpsbewoners te leren kennen en achter de geheimen van de mysterieuze ‘cat shrine’ te komen? Je leest het hier.

Welkom in Caterwaul Way

Hoewel het kattencafé van grootmoeder voortgezet moet worden, begint het spel met een blank canvas. Het is de bedoeling om zelf een café te ontwerpen, dus de eerste prioriteit is om een ruimte te bouwen voor de allereerste start. Helaas is het café weggevaagd door een storm, maar de katten moeten toch lekker warm kunnen slapen ’s nachts! Een man genaamd Bonner komt gelijk kennismaken en op die manier is het mogelijk een personage te maken: met een paar simpele opties zoals haar- en huidskleur en haarstijl. Vervolgens is het mogelijk om een vaardigheid te kiezen om in uit te blinken en natuurlijk een naam te kiezen voor het café. Al snel staan er drie katten klaar waarvan er één geadopteerd kan worden, een kattencafé kan natuurlijk niet zonder eerste kat!



Gelukkig heeft Bonner wat van het oude meubilair kunnen redden, waaronder 3 wiebelige stoelen en een tafeltje om te gebruiken voor het opstarten van het café. Tsja, een gegeven paard kan je natuurlijk niet in de bek kijken. Met goede moed aan de slag dus!

De stad en de cat shrine

In de stad zijn er drie winkels aanwezig, later volgt er ook een notitiebord om personeel te zoeken en katten te herplaatsen. Er is een dierenwinkel waar kattenvoer, speelgoed en krabpalen te koop zijn. Om straatkatten te lokken zijn blikjes voer nodig, wat hier ook te verkrijgen is. De katten komen op het eten voor het café af en op die manier kan je ze laten wennen aan mensen. Wanneer ze niet meer bang zijn, komt er een mogelijkheid om ze te adopteren. Er is een maximum aantal katten dat tegelijk in het café kan wonen. Met de katten zelf valt niet zoveel te doen, behalve hun troep opruimen en voer bijvullen.

Daarnaast is er een meubelzaak, waar zowel meubilair als decoratie te koop is. Bepaalde klanten houden van een bepaalde stijl meubels. Wanneer de meubels voor deze klanten aanwezig zijn, zullen ze blijer zijn met hun kattencafé-ervaring en wordt er een hoger bedrag betaald voor het bezoek.

In de supermarkt zijn ingrediënten te koop zoals brood, koffiebonen en kruiden. De ingrediënten worden steeds verder uitgebreid wanneer er een recept is gekocht voor speciale drankjes of eten. Zo komt de mogelijkheid om een ham te kopen wanneer het recept van de sandwich is gekocht bijvoorbeeld.

De cat shrine is een speciale plek waar een mysterieuze kat jou heen stuurt. Het is een plek om upgrades te behalen zoals meer katten kunnen huisvesten, personeel in dienst nemen, meer meubilaur kunnen kopen en nieuwe recepten verkrijgen. Deze upgrades behaal je door hartjes te verzamelen, deze laten tevreden klanten achter. Elke upgrade heeft een bepaalde prijs hartjes die je eerst moet zien te verzamelen voordat je dat slot vrijspeelt.

Soorten klanten en geldmiddelen

Bonner, de man die klaar stond voor het verwelkomen, is één van de zes karakters die vrienden kunnen worden. Dit is te regelen door ze te bellen om langs te komen, het bellen kan één keer per dag. De karakters vertegenwoordigen elk hun ‘soort’ klant. Elke soort klant heeft andere wensen én ze betalen allemaal met andere betaalmiddelen. Er zijn wandelaars, vissers, heksen, artistiekelingen, zakenmannen en punks.

Er zijn dus ook zes betaalmiddelen. Stoffen (wandelaars), voor meubilair. Nectar (heksen) voor recepten en ingrediënten. Vis (vissers) om uit te geven in de dierenwinkel aan kattenspullen en voer. Edelstenen (artistiekelingen) zijn geschikt om decoratie van te kopen, maar ook goud (zakenmannen) kan hier voor gebruikt worden. Materialen (punks) om het café uit te breiden. Wanneer er nood is aan een bepaald materiaal, is er de mogelijkheid om te ‘adverteren’ voor die specifieke doelgroep. Het duurt best een tijdje voordat iets bij elkaar is gespaard wanneer alle soorten klanten blijven langskomen, dus daar moet tactisch over beslist worden.

Énorm hoog schattigheidsgehalte

In het spel is het de bedoeling om katten te redden, het café uit te breiden naar eigen smaak, vrienden te maken en gewoon lekker te spelen op de manier die het beste voelt. Er zijn niet echt dingen die moeten dus. De grafische vormgeving is ontzettend leuk gedaan, de karakters hebben een hoop eigen persoonlijkheid en verhalen en het hele concept -hoewel niet origineel- geeft veel plezier tijdens het spelen.

Nog wat werk aan de winkel

Hoewel het concept helemaal het einde is (bevooroordeelde mening) en de grafische vormgeving en karakters mooi zijn gemaakt, loopt het spel niet helemaal soepel. Terwijl het de bedoeling is om zo veel mogelijk klanten te helpen met bestellingen opnemen, maken en brengen, moet je soms een tijdje heen en weer lopen voordat het lukt om bijvoorbeeld een bestelling op te nemen. Er hoort een ’taak’ te verschijnen als je dichtbij een persoon komt maar het kan dus knap lastig zijn om op de juiste plek te staan voor deze taak. Ook is het nodig om goed op te letten waar het hoofdpersonage staat bij het verbouwen van het café, omdat hij/zij vast kan komen te staan. De besturing is verder simpel en duidelijk, al is het wennen dat de knop om taken uit te voeren de Y-knop is en niet de A-knop.

Het spel heeft verder niet gek veel inhoud, elke dag komen er mensen langs die van alles willen (ook als je het nog niet hebt) en die weer vertrekken. Het is soms best lang en hard sparen wanneer er behoefte is aan een bepaald uiterlijk qua meubilair. De meubels zijn ook niet te verkopen wanneer ze niet meer gebruikt worden. Het personeel dat in dienst genomen kan worden doet soms maar wat en staat dan een tijd te wachten terwijl er genoeg te doen is. Wanneer je dan zelf een bestelling gaat opnemen, komt het personeel opeens in actie om die bestelling af te maken, best vreemd en de klanten moeten hierdoor dus ook langer wachten.

Conclusie

Ja, Cat Cafe Manager is een enorm leuk en simpel spelletje voor iedereen die wel eens gedroomd heeft van het starten van een kattencafé. Het is een typische managementgame waarbij je steeds verder kan groeien, meer katten kan adopteren en luxere meubels kan kopen. Voor elke aankoop heb je een bepaald geldmiddel nodig dat gegeven wordt door zes verschillende soorten klanten, hierdoor is het nodig om soms tactisch na te denken welke klanten er aangetrokken moeten worden. Hoewel het een erg schattig spel is met mooie personages, is het weinig afwisseling. Het spel loopt ook niet altijd zoals het zou moeten, zo is het vaak moeilijk om op de juiste plek te staan om een taak uit te kunnen voeren.

+ Leuk, gezellig spel waarbij niks moet: relax!

+ Levendige personages en niet te vergeten: katten

+ Was het schattigheidsgehalte al genoemd?

– Er zitten nog wat foutjes in het spel die kunnen frustreren

– Niet heel veel uitdaging, vooral veel grinden

DN-Score: 6,8