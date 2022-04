Onderzoek wapens en vernietig de ondoden!

Turn-based action game Research and Destroy komt volgende week naar de Switch. Dat heeft uitgever Spike Chunsoft eerder deze week aangekondigd. De game staat momenteel gepland voor 25 april. Een trailer kun je alvast hieronder bekijken.

In Research and Destroy speel je drie briljante Super Scientists terwijl ze onderzoek doen naar nieuwe en vreemde wapens en gadgets. De wereld waar de game zich afspeelt is namelijk overgenomen door zombies, spoken en ander bovennatuurlijk gespuis, dus de wapens die jij test zouden wel eens de enige hoop van de mensheid kunnen zijn! Je hoeft deze strijd trouwens niet alleen aan te gaan, aangezien local en online co-op wordt ondersteund.