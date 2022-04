Nieuwe details ontdekt in PSN-listings van Sonic Origins

De compilatie zou nieuwe modussen, missies en animaties bevatten

Vorige week kwam er voor het eerst in maanden nieuwe informatie naar buiten over de game Sonic Origins. De game kreeg toen namelijk een leeftijdskwalificatie in Zuid-Korea. Sonic Origins is een compilatie van de klassieke Sonic-games: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic CD, Sonic & Knuckles en Sonic the Hedgehog 3. Vandaag ontdekte gamewebsite Video Games Chronicle nieuwe details over de game in listings van de Playstationstores van Australië en Nieuw-Zeeland. Hieruit blijkt dat de game mogelijk een klassieke en een jubileum-modus zou bevatten. In de klassieke modus speel je de verschillende Sonic-games met de originele beeldverhouding en met een gelimiteerde hoeveelheid levens. In de jubileum modus daarentegen speel je de game in een 16:9 widescreen beeldverhouding met een oneindige hoeveelheid levens.

Ook lijken er missies aan de games te worden toegevoegd. Voor deze missies word je beloond met coins die je vervolgens kunt uitgeven in de museum modus. Via deze modus zou je mogelijk uitdagingen, special stages en andere nieuwe content kunnen ontgrendelen. Alle levels in de vijf games zouden ook nieuwe begin- en eindanimaties krijgen. De listing hint ook naar een mogelijke fysieke versie voor de game. Er wordt gerefereerd naar bezitters van een PS4-disc, die hun game naar de PS5-versie kunnen upgraden. Hopelijk betekent dit voor Switch-spelers dat er ook een fysieke Switch-versie van de game komt.

De laatste paar weken komt er steeds meer informatie naar buiten over deze compilatie. Hoewel de informatie over al deze spelmodi erg mooi klinkt is er door SEGA nog niets officieel bevestigd. Hoe denk jij over deze nieuwe Sonic compilatie? Zorgen deze nieuwe missies en spelmodi ervoor dat jij de game in huis wil halen? Of heb jij deze klassiekers inmiddels wel genoeg keer doorgerend? Laat het weten in de reacties!