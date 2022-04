Flippin Kaktus komt 12 mei naar de Switch

Red je pleeggezin van een drugskartel in deze nieuwe adventure game!

Game-uitgever No Gravity Games heeft op Twitter bekendgemaakt dat Flippin Kaktus op 12 mei uitkomt voor de Nintendo Switch, de PC, de Xbox- en Playstationconsoles. Flippin Kaktus is een adventuregame met platformelementen van indie-ontwikkelaar Rage ++. In de game speel je met een kaktus die op reis gaat om zijn pleeggezin te redden, nadat een drugskartel zijn huis is binnengevallen.

In de rol van deze kaktus schiet en spring jij door elf 2D handgemaakte levels. Deze zijn geïnspireerd op kritische geprezen VHS actiefilms en retrogames. Je kunt de vijanden in deze levels zowel schietend als meer strategisch en tactisch te lijf gaan. Zo kun je vallen plaatsen en de voorzieningen van de levels (waaronder een heftruck) in jouw voordeel gebruiken.

Flippin Kaktus is dus vanaf 12 mei te downloaden in de eshop voor €11,99. Bekijk de trailer hieronder: