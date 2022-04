Dit weekend live te zien: Pokémon Europe International Championship 2022

Je kunt live meekijken naar de beste Pokémon-spelers van Europa.

In augustus zal Londen omgetoverd worden tot Pokémon hoofdstad van de wereld wanneer het WK van Pokémon daar plaats vindt. Voor die tijd zijn er echter nog wat andere toernooien zoals het Europese Kampioenschap. Deze zal aankomend weekend (22 tot en met 24 april) plaatsvinden en bevat vier verschillende onderdelen.

Pokémon-videospellen : Twitch.tv/Pokemon Commentatoren: Adam Dorricott, Labhaoisa Cromie, Lee Provost en Rosemary Kelley

Pokémon Trading Card Game : Twitch.tv/PokemonTCG Commentatoren: Joe Bernard, Ross Gilbert, Chip Richey en Ethan Hegyi

Pokkén Tournament DX : www.twitch.tv/pokkentournament Commentatoren: Evan ‘WonderChef’ Hashimoto, Solomon ‘SolCalibre’ Richard-Croffie en Michael “Midori” Tjong

Pokémon GO : https://www.twitch.tv/pokemongo Commentatoren: William ‘SpeediestChief2’ Dunphey, Caleb Peng, Ryan ‘Zyonik’ Hackel en Steven Sanders

De enige game die hier ontbreekt, is Pokémon Unite, deze zal wel in Londen zijn opwachting maken. Deze game kwam halverwege 2021 uit en maakt daar zijn debuut tijdens de grote toernooien. Mocht je echter interesse hebben in de aanwezige vier spellen is het schema als volgt:

Vrijdag 22 april 2022 9:00 uur CEST: verslag van de wedstrijden begint voor alle vier de toernooien

Zaterdag 23 april 2022 9:00 uur CEST: verslag van de wedstrijden wordt vervolgd voor alle vier de wedstrijden, gevolgd door de finales van Pokkén Tournament DX en Pokémon GO

Zondag 24 april 2022 10:00 uur CEST: de finales van Pokémon TCG en Pokémon VGC