De release van Winter Ember staat nog dit jaar gepland

Sluip, vermoord en neem wraak.

Ontwikkelaar Sky Machine Studios en uitgeverij Blowfish Studios hebben bekend gemaakt dat na de release op Steam, Playstation en Xbox, het spel ook zal uitkomen voor de Nintendo Switch. De planning hiervoor is nog dit jaar, de precieze datum is nog niet bekend.

Winter Ember is een isometrische sandbox met veel actie en tegenstanders. De hoofdrol wordt vervuld door Arthur Artorias, een overlever van een bloedbad die zijn familie geheel heeft uitgeschakeld waardoor ze zelfs zijn verdwenen uit de geschiedenisboeken. Acht jaar na dit trauma komt Arthur wraak nemen op iedereen die hem en zijn familie hebben aangevallen.

In Winter Ember is sluipen dé manier om op een onopvallende manier alle vijanden één voor één uit te schakelen: kies je ervoor om ze knock-out the slaan of wil je dat ze nooit meer opstaan? Elke actie heeft een gevolg, een vijand die geslagen is kan weer opstaan maar een vijand die vermoord is kan een bloedvlek achter laten wat argwaan zal wekken. Naast het sluipen is het ook mogelijk om pijlen te schieten van een afstand.