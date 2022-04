Xenoblade Chronicles 3 komt nu al in juli uit

Nintendo heeft Xenoblade een nieuwe trailer gegeven en de release vervroegd.

Begin dit jaar werd Xenoblade Chronicles 3 aangekondigd met een releasedatum in september. Dit was al eerder dan velen verwachtten, maar nu komt die nog eerder uit. Dit werd bekend gemaakt met een nieuwe trailer voor het spel. Het derde deel wat de toekomsten van deel één en twee moet verbinden komt nu op 29 juli al uit.

In dit derde deel zal leven het centrale thema zijn en kruip je in de huid van Noah en Mio die in het midden van een conflict tussen twee landen (Keves en Agnus) zitten. Zes personages bundelen hun krachten om de waarheid te achterhalen en gaan hiervoor naar Swordmarch, een land wat door een zwaard wordt gespleten.

De nieuwe trailer laat vele aspecten van de gameplay zien waaronder nieuwe gebieden van Aionios en geeft het details over het gevechtssysteem. Je kunt namelijk met maximaal zeven personages vechten (je team bestaat uit zes en soms krijg je een tijdelijke hulp.

Ook laat het spel je de klassen van je team aanpassen naarmate het spel vordert. Hierdoor krijg je veel meer vrijheid in de aanpasbaarheid van je team. Zeker als je bedenkt dat je team bestaat uit meerdere tag-team-paren die als aan voorwaarden wordt voldaan samen kunnen smelten tot een Ouroboros. Deze grote sterke formen kunnen de flow van gevechten omgooien door middel van hun sterke aanvallen.

Ook is er bekend gemaakt dat de My Nintendo Store een Collector’s Edition krijgt. Deze exclusieve versie bevat verpakkingsartwork van Masatsugu Saito, een hardcover concept-artbook met meer dan 250 pagina’s en een steelbook.