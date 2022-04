Tetris 99 – 29ste Maximus Cup gameplay trailer

Speel het Kirby en de Vergeten Wereld thema vrij!

Tussen 22 april en 25 april mag je jezelf klaar gaan maken voor de nieuwe Maximus Cup! Het is de eerste sinds de cup van afgelopen januari in het thema van Pokémon Legends: Arceus. Het thema deze keer is Kirby en de Vergeten Wereld, waarbij je het nieuwe Kirby thema kan verdienen door 100 punten te scoren. Deze punten kan je verdienen door simpelweg te spelen: hoe hoger je eindigt hoe meer punten je zal ontvangen. In het Kirby thema zit een grafisch achtergronddesign, muziek en tetrimino ontwerpen alleemaal in het thema van dit schattige roze bolletje.

Tetris 99 is het oude vertrouwde tetris die je gewend bent, maar met een twist! Speel tegen 98 anderen, maak knallende combinaties en laat anderen hierdoor in moeilijkheden komen. Het doel? Als laatste overblijven in de race! Tetris 99 is exclusief te spelen door gamers die een Nintendo Switch Online abonnement hebben, het spel is voor hen gratis verkrijgbaar.