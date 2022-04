Systeemupdate 14.1.1 voor de Switch beschikbaar

Een kleine systeemupdate voor de Switch.

Wanneer je vandaag een spel op je hybride console start, kun je de melding krijgen dat er een systeemupdate beschikbaar is. Het betreft een kleine update en deze brengt jouw Switch-systeemsoftware naar versie 14.1.1. Uiteraard kun je bij de systeeminstellingen van de console handmatig controleren of je de update al hebt en indien nodig de update uitvoeren.

Op de Engelse informatiepagina van Nintendo staat dat er slechts enkele verbeteringen aan de systeemstabiliteit en gebruikerservaring zijn aangebracht. Verdere details zijn niet officieel bekendgemaakt door Nintendo. Overigens is de Nederlandse Nintendo-website op dit moment nog niet bijgewerkt met informatie over de update naar 14.1.1. De grote veranderingen in de Switch-systeemsoftware zaten al in versie 14.0.0, waar je je spellen in groepen kon indelen, en in versie 14.1.0, waar de Switch Online-app werd uitgebreid met profielafbeeldingen.

Volgens onderstaand Twitterbericht van dataminer OatmealDome zou de lijst met verboden woorden zijn bijgewerkt. Ook had dezelfde Twitteraar gevonden dat de interne internetbrowser van de hybride console is gepatcht met een beveiligingsupdate.

[Nintendo Switch Firmware Update]



Version 14.1.1 updated the bad words list to add the following:



– "sendnudes" for all languages

– various phrases involving death in katakana (starting with シンデ〜) for Japanese — OatmealDome (@OatmealDome) April 19, 2022

Ben jij problemen tegengekomen met de oude versie van de systeemsoftware? Of heb je ook iets nieuws ontdekt in versie 14.1.1? Laat het ons weten in een reactie.