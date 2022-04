Probeer Dragon Quest Builders 2 gratis uit met Games op Proef

Iedereen met een Nintendo Switch Online-lidmaatschap mag de game een week lang gratis spelen!

Regelmatig geeft Nintendo alle Nintendo Switch Online-leden de mogelijkheid om bepaalde spellen tijdelijk gratis uit te proberen. Zo hebben we al Daemon X Machina, Overcooked 2 en Story of Seasons: Pioneers of Olive Town mogen uitproberen. Eerder dit jaar konden we zelfs een weekje gratis aan de slag met Monster Hunter Rise. Vanaf morgen kun je echter weer een nieuw spel gratis uitproberen. Vanaf 20 april tot 26 april mag iedereen met een Nintendo Switch Online-lidmaatschap Dragon Quest Builders 2 gratis spelen. Tijdens deze tijd kun je de volledige game gratis uitproberen.

In Dragon Quest Builders 2 spoel je aan op een onbewoond eiland en het is aan jou de taak om dit eiland weer op te bouwen. Tijdens jouw avontuur reis je door verschillende werelden waar je de bevolking moet helpen met het opbouwen en verbeteren van gebouwen. Daarnaast krijg je ook nog andere taken van de lokale bevolking opgedragen. Let echter wel op, de Children of Hargon staan al klaar om jouw creaties te verwoesten.

Leden van #NintendoSwitchOnline kunnen #DQBuilders2 als Game op Proef spelen en hun eigen avontuurlijke wereld bouwen!



Download de game nu, zodat je morgen direct aan de slag kunt: https://t.co/ul19BOOfQk pic.twitter.com/6pvPlnwvtW — Nintendo Nederland (@NintendoNL) April 19, 2022