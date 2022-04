Nieuwe profielafbeeldingen van Splatoon 2 beschikbaar

De derde serie van Splatoon 2-profielafbeeldingen is nu beschikbaar.

Het is weer dinsdag en dat betekent dat de profielafbeeldingen van de uitgelichte game van de maand april zijn bijgewerkt. Deze maand staat in de Nintendo Switch Online-app op de console de game Splatoon 2 centraal. We zijn inmiddels in de derde week van de maand beland en dat betekent ook de derde serie profielafbeeldingen. Op de afbeelding bovenaan dit artikel zijn enkele voorbeelden te zien van deze derde serie. Er zijn wederom tien personages en tien achtergrondafbeeldingen beschikbaar. Een personage kost je zoals altijd 10 platina munten en een achtergrond 5 platina munten. Deze derde serie is tot en met maandag 25 april 2022 verkrijgbaar. Dinsdag 26 april 2022 komt de vierde (en waarschijnlijk laatste) serie profielafbeeldingen van Splatoon 2 online.

Uiteraard zijn de dierenafbeeldingen van Animal Crossing met alle apriljarigen nog altijd beschikbaar. Daarnaast is de tweede serie profielafbeeldingen van Kirby en de Vergeten Wereld nog tot en met aanstaande donderdag te krijgen.

Kom je platina munten tekort? Voltooi dan de wekelijkse missies van bijvoorbeeld het spelen van game met ondersteuning voor de opslagcloud of log even in op de site van My Nintendo voor 30 platina munten per week.

Verzamel jij nog fanatiek alle afbeeldingen van Splatoon 2 of ga je alleen voor de leukste? Laat vooral ook weten wat jouw favoriete profielafbeelding is!