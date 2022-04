[Release Radar] Deze games verschijnen deze week

Vera zet wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje.

In onze rubriek Release Radar zet Vera wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje. Ook laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Onderaan vind je daarna handig de titels die aankomende week verschijnen op een rijtje.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Star Wars: The Force Unleashed

Verschijnt op: 20 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Als geheime leerling van Darth Vader, genaamd Starkiller, ben je getraind om de Jedi op te sporen en te vernietigen. Ontketen de kracht van de force in dit spel vol actie, gebruik om jouw tegenstander uit te schakelenen Force-krachten en lichtzwaardcombinaties. Star Warce: The Force Unleashed is een remake van de gelijknamige game die in 2008 al beschikbaar was voor de Wii, maar dit keer maak je gebruik van de Joy-Cons om jouw vrienden uit te dagen.

Dragon Caffi

Verschijnt op: 21 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €24,39

Ga op avontuur om het plezier te ontdekken dat eten aan anderen kan geven en kom achter herinneringen van het delen van snacks met geliefden. Margo is een leerling die in dit open-wereld avonturen- en puzzelspel heerlijke gerechten gaat koken. Ontmoet gezellige karakters, help ze met verschillende opdrachten en geniet van het leven als schattig klein vosje.

Roguebook

Verschijnt op: 21 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

Van de bedenker van Magic: The Gathering komt nu ook Roguebook er aan! Een roguelike deckbouwer met unieke mechanica waarin je als team van twee helden op pad gaat, jouw meest krachtige deck van kaarten bouwt en daarmee de sterkste monsters verslaat! Elke keer wanneer je dit boek opent, is er een nieuwe weg naar het volgende hoofdstuk. Met 20 verschillende moeilijkheidsniveaus ben je voorlopig nog niet klaar met spelen.

Wat verder verschijnt in de week van 18 tot en met 24 april:

18 april 2022: Imukari- Chase of Deception Deluxe Edition – €7,99

20 april 2022: Wild West Crops – €4,99

20 april 2022: Catana – €6,99

21 april 2022: Revita – €16,99

21 april 2022: Orbit Industries – €19,99

21 april 2022: Samurai Bringer – €18,19

21 april 2022: Burger Bistro Story – €13,00

21 april 2022: Rainbow Yggdrasil – €11,99

21 april 2022: MotoGP 22 – €49,99

21 april 2022: Japanese NEKOSAMA Escape – The Old Inn – €8,99

21 april 2022: Lila’s Sky Ark – €14,99

21 april 2022: Metal Tales Overkill – €14,99

21 april 2022: Anuchard – €14,99

21 april 2022: Super Mega Zero – €9,99

21 april 2022: 8 Ball Clash – €3,99

21 april 2022: Funny Car Wash – €19,99

21 april 2022: Evasion From Hell – €9,99

21 april 2022: Galactic Wars EX – €7,99

21 april 2022: In The Mood – €4,99

21 april 2022: CosmicBreak Gun & Slash – €15,90

21 april 2022: NeonLore – €5,99

21 april 2022: Rotund Zero – €1,79

21 april 2022: Sakura Angels – €9,99

21 april 2022: Horror Stories – €1,99

21 april 2022: Deck of Ashes: Complete Edition – €24,99

21 april 2022: Lumote – €19,99

22 april 2022: Neptuna x SENRAN KAGURA: Ninja Wars – €49,99

22 april 2022: Ganryu 2 – Hakuma Kojiro – €19,99

22 april 2022: Bit Orchard: Animal Valley – €6,99

22 april 2022: Wizard Mike – €6,99

22 april 2022: Castle Formers – €4,99

22 april 2022: Galagi Shooter – €4,99