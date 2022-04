Onderhoud Nintendo Switch Online

In de maand april voert Nintendo tweemaal onderhoud uit aan Switch Online.

Vannacht om 3:30 uur (Nederlandse tijd) is Nintendo begonnen met het uitvoeren van onderhoud aan Nintendo Switch Online. Dit onderhoud duurt naar verwachting tot vandaag 11:30 uur (maandag 18 april, Nederlandse tijd). Het onderhoud houdt in dat spelers problemen kunnen ondervinden bij het online spelen van spellen. De werkzaamheden kunnen eerder afgelopen zijn of juist langer duren. Het is ook mogelijk dat het ene online spel er meer last van heeft dan het andere spel.

Naast het onderhoud van vandaag staat er voor volgende week dinsdagochtend opnieuw onderhoud ingepland. Op 26 april 2022 zullen de Nintendo Switch Online netwerkdiensten van 6:30 uur tot 8:30 uur (Nederlandse tijd) opnieuw niet operationeel zijn. Nintendo geeft verder geen details prijs wat er precies gaat gebeuren tijdens het onderhoud van Nintendo Switch Online. Op de algemene informatiepagina van Nintendo Japan worden in het Nederlands alleen de tijdstippen en een algemene beschrijving gegeven. Wanneer er meer bekend wordt gemaakt, laten we het op Daily Nintendo weten.

Ondervind jij last van dit onderhoud? Verwacht jij vanwege dit onderhoud een spectaculaire update van Nintendo Switch Online? Laat het ons hieronder weten.