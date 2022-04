El Shaddai krijgt een Switch release

Er komt een unieke ervaring aan!

El Shaddai: Ascension of the Metatron is een spel dat bekendheid genoot rondom diens release in 2011. Het spel kreeg de ”Future Game of the Show” award in the Tokyo Game Show 2010, en het script kreeg een gouden vermelding in de Internet Buzzword Awards van 2010. Nu komt het nieuws van directeur Sawaki Takeyasu dat het spel een Switch versie zal krijgen. Details volgen later. Om specifiek op 28 april: de 11e verjaardag van El Shaddai.

In El Shaddai beleef je een uniek third-person actie avontuur waarin de wereld en het verhaal een groot onderdeel vormen van de ervaring. Daarnaast kent het spel ook een erg simpele besturing. Je kunt springen, aanvallen, verdedigen of wapens stelen. Doordat er maar vier knoppen zijn ligt alle aandacht van het spel op de timing en het succesvol uitvoeren van de verschillende acties. Het betekent ook dat het spel geoptimaliseerd is om de game ervaring zo soepel mogelijk te laten aanvoelen. Een uitgebreide trailer vind je hieronder:

Het is voor nu nog wachten op meer informatie en details, maar voor fans en andere geïnteresseerden kunnen we er naar uitkijken dit spel op de Switch te mogen beleven.