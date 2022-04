Eindelijk een releasedatum voor Digimon Survive

Het komt er sneller aan dan gedacht!

Het was een kwestie van tijd, maar het duurde toch allemaal langer dan verwacht. Eindelijk een datum voor Digimon Survive! Het spel was in 2018 al aangekondigd met een trailer en alles. Maar het spel bleef maar uitgesteld worden. Nu hebben we eindelijk een datum dankzij manga tijdschrift V Jump, namelijk 28 juli dit jaar.

Het spel werd met elk stukje nieuws dat er vrijkwam ook weer uitgesteld. Van 2018 naar 2019. Toen naar 2020, daarna nogmaals en toen uiteindelijk naar 2022. De eerste echte beweging in het spel kregen we mee in de Digimon Con in februari. Hierin bleek dat Witchcraft, de originele makers van het spel, het project hadden verlaten en er nu een nieuw team aan werkt. Verdere details van wat er bekend werd gemaakt vind je terug in de post van februari, maar het kwam er vooral op neer dat het spel alles behalve vergeten is!

Nu dus, enkele maanden verder, hebben we het verlossende nieuws dat deze game er over niet al te lange tijd eindelijk is. En dat betekent dat alle fans die hier naar uitkijken eindelijk in deze SRPG kunnen duiken. Met 113 verschillende Digimon, 12 hoofdstukken en 3 verschillende routes. Na hoofdstuk 8 opent zich tevens een geheime route wanneer je een route hebt uitgespeeld. Elke route heeft ongeveer 40 uur speeltijd. Hieronder nog de meest recente trailer voor het spel.

Er is alleen nog één puntje dat mogelijk de datum wat kan verplaatsen. V Jump is een Japans tijdschrift, wat kan betekenen dat de datum voor ons hier in het Westen wat later zal zijn. Echter, Bandai Namco heeft vaak een globale releasedatum, niet per regio. Wie kijkt er nog naar de game uit. En eerlijk: wie was de game alweer een beetje vergeten? De hype is terug, en nu kunnen we eindelijk aftellen!