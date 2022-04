Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 13,2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de 16de week van 2022 een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Cricket 22 The Official Game Of The Ashes, maar liefst 13,2 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Galactic Wars EX, maar 47 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Cricket 22 The Official Game Of The Ashes – 13.2GB

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – 8.7GB

NeonLore – 6.1GB

Bugsnax – 5.4GB

Whisper Trip – 5.3GB

The Last Friend – 3.5GB

The Sorrowvirus – A Faceless Short Story – 3.4GB

Arise: A Simple Story – Definitive Edition – 3.3GB

Capcom Fighting Collection – 3.2GB

Evasion From Hell – 2.6GB

Dragon Caffi – 2.1GB

West Water – 1.9GB

Get Packed: Couch Chaos – 1.6GB

OshiRabu: Waifus Over Husbandos + Love・or・die – 1.4GB

TURN TACK – 1.3GB

Roguebook – 1.2GB

Watcher Chronicles – 1.2GB

Lumote: The Mastermote Chronicles – 1.0GB

Ravenous Devils – 887MB

The Serpent Rogue – 742MB

Escape Game R00M – 614MB

Ganryu 2 – Hakuma Kojiro – 550MB

Wizard Mike – 466MB

CosmicBreak Gun & Slash – 447MB

Catana – 425MB

Princess and Fairytales Jigsaw Puzzles – Puzzle Game for Kids – 394MB

Light Fairytale Episode 1 – 392MB

Parkasaurus – 275MB

8 Ball Clash – 265MB

Nonogram Minimal – 261MB

Samurai Bringer – 236MB

Burger Bistro Story – 207MB

Bit Orchard: Animal Valley – 186MB

Funny Car Wash – Trucks & Cars Game Garage for Kids & Toddlers – 162MB

Japanese NEKOSAMA Escape -The Old Inn- – 149MB

Galagi Shooter – 138MB

Feral Flowers – 130MB

Castle Formers – 124MB

Horror Stories – 107MB

Galactic Wars EX – 47MB

