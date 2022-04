Nieuwe beelden Monster Hunter Rise: Sunbreak tonen Citadel en meer

Check nieuwe gameplaybeelden op deze Eerste Paasdag.

Eind vorig jaar werd de uitbreiding Sunbreak aangekondigd voor Monster Hunter Rise en onlangs kregen we al te horen dat deze vanaf 30 juni aanstaande beschikbaar is. Inmiddels zijn er ook nieuwe beelden van de game opgedoken op het Youtube-kanaal van Monster Hunter. Zo zien we onder andere meer van Citadel, een gloednieuwe locatie die deze uitbreiding met zich mee zal brengen. In een tweede video krijgen we vervolgens meer te zien van Garangolm. Dit is een van de nieuwe monsters die de Sunbreak-uitbreiding met zich mee zal nemen.

De nieuwe video´s zijn hieronder te bewonderen. Kijk jij uit naar de Monster Hunter Rise Sunbreak DLC? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie.