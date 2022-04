Gameplaybeelden Nobody Saves the World gedeeld

Draait de game net zo soepel als op andere platformen?

Begin dit jaar kwam Nobody Saves the World uit voor pc, Xbox en PlayStation. Eerder deze maand werd aangekondigd dat deze actie-RPG ook op de Switch zal verschijnen. Afgelopen vrijdag is deze game verschenen voor Nintendo’s hybride console. YouTubekanaal Handheld Players is alvast met deze game aan de slag gegaan. In een video van net geen half uur gaan ze door het eerste deel van de game heen. Zal dit spel op de Switch net zo soepel draaien als op andere consoles? Bekijk het in de video hieronder.

Nobody Saves the World is een actie-RPG waarin je vooral veel dungeon´s betreedt. De titel doet wellicht denken dat niemand de wereld kan redden, maar jij neemt in deze game de rol op je van ´nobody´. In de game kun je transformeren in onder andere een slak, een geest, rat of een draak. Deze transformaties zul je nodig hebben om de verschillende dungeon´s te verslaan. Nobody Saves the World kun je alleen spelen of samen met iemand anders online. De muziek in de game wordt verzorgd door Jim Guthrie.