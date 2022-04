Nieuwe key art gespot voor Xenoblade Chronicles 3

Per ongeluk of expres gelekt? Het is in ieder geval toffe art!

Er is weer nieuwe hype omtrent Xenoblade Chronicles 3! Begin dit jaar kwam het nieuws er dat deel drie in de serie er aan kwam. In de trailer zagen we de helden Noah en Mio, samen met enkele andere karakters die in de game zouden komen.

I think Nintendo of America did a goof, they might've accidentally uploaded new key art to the Xenoblade 3 website pic.twitter.com/u63JQsm88a — ⛩MB⛩ (Composer/作曲家) (@MBgov1133) April 16, 2022

Nu is er alleen “per ongeluk” nieuwe key art gevonden op een link die duidelijk van Nintendo is. Deze art bevat in hoge resolutie een shot van alle main characters. We zien Noah en Mio, maar ook Lanz, Eunie, Taion en Sena. Daarnaast ook een blik op de Urayan Titan en het gebroken zwaard van Mechonis. Mocht je de afbeelding in volle glorie zien, en meteen bevestigen dat het van Nintendo komt is hier een link naar de afbeelding.

Het spel komt in september dit jaar nog uit, dus al het nieuws is welkom. En dat geeft ook meteen de vraag, waarom is er nog zo weinig nieuws over dit spel dat we over niet al te lange tijd kunnen spelen? Bewaard Nintendo alles tot vlak voor release? Is Monolith Soft geheimzinnig aan het doen? Wie zal het zeggen.