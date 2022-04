Launchtrailer voor Lumberhill

Houthakkers, panda’s en dinosaurussen?

Lumberhill is uit! Sinds gisteren 15 april is de game te verkrijgen in de Nintendo Switch eShop. Het spel kreeg aan het begin van deze maand een releasedatum, en nu kun je eindelijk los in deze multiplayer game.

Wat was Lumberhill ook alweer precies? Nou, stel je voor dat je een houthakker bent, je wilt gewoon je werk doen, namelijk houthakken en daarmee je boterham verdienen. Maar wat nou als de natuur je maar tegen blijft werken? In races tegen de klok probeer je in dit multiplayer avontuur al jouw taken uit te voeren terwijl je bosbranden blust en vecht tegen piraten of apen. Op deze manier reis je de hele wereld rond.

In de trailer hieronder krijg je alvast een mooi voorproefje van de gezellige chaos:

De game van All In! Games en 2BIGo is op het moment ook nog eens tijdelijk met korting te behalen. Op dit moment is het spel €8,24. De korting geldt tot en met 8 mei, daarna is de game €12,49. Nu is de vraag, wie heeft het spel al gehaald en wie gaat dit nog doen? Je kunt het spel prima in je eentje spelen maar je kunt in totaal met z’n vieren online of via local co-op de levels te lijf.